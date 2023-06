Veron e a conquista da Taça de Portugal: «Levantámos a cabeça e ganhámos mais um título»

Gabriel Veron entrou já no período de compensação da segunda parte, o suficiente para fazer parte da festa do FC Porto, que bateu o Sp. Braga (2-0) e conquistou a Taça de Portugal pelo segundo ano consecutivo. O extremo brasileiro destacou o sentimento de dever cumprido."Estávamos em busca do campeonato, mas infelizmente não aconteceu. Não baixámos a cabeça e fizemos o nosso papel, que era dar o melhor em campo sempre. Não deu, mas é isso. Levantámos a cabeça e ganhámos mais um título hoje. Vamos seguir em frente", assegurou em declarações à Sport TV, agradecendo aos adeptos pela presença no Jamor.O número 7 dos dragões fez, depois, uma análise ao encontro. "Estamos muito felizes. Sabíamos que ia ser um jogo bastante difícil. Tivemos algumas complicações no jogo, uma expulsão, mas depois eles felizmente também tiveram uma e conseguimos aproveitar as oportunidades e ganhar o título. Foi o mais importante de tudo", acrescentou, concluindo: "É uma conquista muito importante para mim e para o FC Porto. Mais uma para nós. Que possamos a cada dia colocar o FC Porto onde quer e tentar estar sempre onde merece, que é no topo de tudo."