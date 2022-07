Veron já fala como jogador do FC Porto: «Muito honrado por estar num clube tão grande»

Veron é o mais recente reforço do FC Porto e já falou como jogador dos dragões."Estou muito feliz, muito honrado por estar num clube tão grande como o FC Porto. Não teria uma oportunidade para mim tão grande neste momento. Quero dizer que vou dar tudo para representar os adeptos sempre da melhor forma. Estou extremamente feliz, sinto-me em casa, o estádio é topo e espero logo logo entrar o campo e mostrar o que eu sei. Por isso é que estou num clube tão grande como o FC Porto. Agora quero mostrar o que posso fazer e agregar", frisou."É o maior clube de Portugal. Quando ouvi a proposta do FC Porto não quis ouvir mais nenhuma. Quero agregar", acrescentou o jogador brasileiro que chegou do Palmeiras, que confessou ter falado com Abel antes de rumar a Portugal,"Abel disse que era campeonato muito forte, muito difícil, que gostava muito do míster e que era um ídolo para ele. O Abel deixou bem claro que ele era bem mais exigente do que o próprio Abel. Quando alguém é exigente, é porque alguém quer o seu bem. E isso vai-me ajudar dentro e fora de campo", assumiu.