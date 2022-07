Veron já fala do FC Porto: «Um clube gigante e de muita tradição»

Gabriel Veron, avançado brasileiro do Palmeiras, falou esta quinta-feira sobre a sua transferência para o FC Porto, cenário que já tinha sido avançado por Record. "Estou muito feliz com este novo desafio na minha carreira, apesar de ser tudo muito novo, sinto-me preparado e confiante para jogar no futebol europeu. O FC Porto é um clube gigante e de muita tradição, entrar em campo com essa camisola vai ser a realização de um sonho", atirou o jogador pelo qual os dragões vão desembolsar 10,2 milhões de euros.

Para além do clube, Abel Ferreira também teve direito a uma palavra de Gabriel Veron na hora de despedida do Palmeiras. "Fico agradecido por tudo o que vivi dentro do Palmeiras, cheguei aqui como um menino e saio como um homem, sabendo das minhas responsabilidades e do potencial que tenho. Agradeço principalmente aos meus companheiro, à direção e ao Abel, que nesses dois anos de trabalho tanto me ajudou e preparou para esse momento em que deixo o clube para viver e jogar na Europa", acrescentou.





O avançado, de 19 anos, recorde-se, deverá assinar um contrato válido por cinco anos (até 2027).