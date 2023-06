Veron jogou torneio de 2x2 nas férias no Brasil e... lesionou-se

Veron lesionou-se a jogar um torneio de dois contra dois na cidade de Assú, onde nasceu. O jogo, realizado na noite de terça-feira, valia um prémio de cerca de 10 mil euros e terminou antes do tempo devido ao problema físico do jogador do FC Porto.Com o resultado em 3-1 para a equipa rival de Veron, o avançado acabou por sentir uma dor no adutor, que o impossibilitou de se manter em campo. Um azar que pode trazer consequências disciplinares para o jovem brasileiro dos dragões, que, recorde-se, teve uma primeira época em Portugal marcada por várias lesões.