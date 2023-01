Veron sofreu uma entorse no tornozelo direito e é baixa para o Marítimo-FC Porto

Baixa de última hora no FC Porto! Gabriel Veron sofreu uma entorse no tornozelo direito, fez tratamento no treino desta terça-feira e falha a deslocação dos dragões ao terreno do Marítimo.Em sentido inverso, Evanilson trabalhou sem qualquer limitação física e está à disposição de Sérgio Conceição para o duelo na Madeira, agendado para amanhã (19h). De resto, Meixedo e Grujic voltaram a fazer tratamento às respetivas lesões.