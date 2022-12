Veron: «Tornámos o jogo mais fácil pelo que fizemos dentro de campo»

Gabriel Veron foi a surpresa nas contas de Sérgio Conceição diante do Arouca, aparecendo como titular. O reforço para esta temporada, contratado ao Palmeiras, apontou ao bom jogo dos campeões nacionais culminado no triunfo por 5-1."Fizemos uma grande semana. Sabíamos que íamos ter um adversário difícil e tornámos o jogo mais fácil pelo que fizemos dentro de campo. Muito feliz pela vitória", começou por dizer ao Porto Canal, assumindo a boa partida a título individual."Senti-me muito bem. Felizmente, tenho feito boas semanas de trabalho e hoje, tendo oportunidade dentro de campo, consegui dar o meu melhor e ajudar o FC Porto. Estou muito feliz por isso", frisou o jogador brasileiro, de apenas 20 anos.Veron, que assistiu Taremi para o primeiro de três golos do iraniano, agradeceu a distinção dos dragões e deu os parabéns a Pinto da Costa."Fico feliz pelo meu desempenho e dedico o prémio [Mérito e Valores Porto] a todos os meus colegas, porque trabalham todos os dias para as coisas acontecerem e hoje, felizmente, conseguimos sair com a vitória.Queria deixar uma palavra ao presidente. Parabenizá-lo por mais um ano de vida e que se possa repetir por muitos anos. Agradeço-lhe por todo o apoio e tudo o que faz por nós", disse.