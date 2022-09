Viatura com mulher e filhos de Sérgio Conceição apedrejada à saída do Dragão

A família de Sérgio Conceição viveu momentos de terror que se seguiram à derrota do FC Porto com o Club Brugge , para a Liga dos Campeões.A mulher do treinador, Liliana Conceição, deixou o Estádio do Dragão com os filhos Rodrigo (22 anos) e José (7 anos) quando, ao passar pela zona do Museu do FC Porto, e sem que nada o fizesse prever, um grupo de adeptos apedrejou a viatura e dirigiu insultos aos ocupantes.Os projéteis partiram os vidros do carro e, além da própria Liliana, atingiram pelo menos um dos filhos. Rodrigo Conceição integra o plantel principal dos dragões e José Conceição, o elemento mais novo da família, já deu início à sua caminhada como atleta do FC Porto ao integrar o escalão dos sub-8.A situação torna-se ainda mais geradora de indignação quando, de todas as viaturas ligadas direta ou indiretamente aos integrantes do grupo portista, o carro de Liliana Conceição foi o único a ser visado pelos energúmenos. Um ataque violento que a deixou apavorada, temendo não apenas pela sua integridade como pela segurança dos filhos.A situação tornou-se rapidamente do conhecimento de Sérgio Conceição e, apesar do caso ter sido reportado à PSP, a atuação das autoridades foi qualificada, segundo fonte com conhecimento do sucedido, como demasiado passiva face à seriedade dos factos e ao risco de ferimentos graves a que as vítimas estiveram sujeitas. Não tendo, ainda, sido assegurado um perímetro de segurança eficiente para conter eventuais excessos de adeptos após uma derrota incomum no Dragão, o que levou, segundo a mesma fonte, "a que apenas por acaso não tenha acontecido uma desgraça".A família de Sérgio Conceição está em sobressalto, até pela consciência de que o trabalho do técnico, que se encontra na sua 6ª temporada no comando do FC Porto, tem sido notável e de entrega total ao clube. Foi, de resto, coroado recentemente com a conquista de campeonato, Taça de Portugal e Supertaça, pelo que nem goleada averbada pelo Brugge, à 2ª jornada da fase de grupos da Champions, pode servir de justificação para quaisquer atos de violência que, além da sua mulher, visaram dois dos filhos, gerando enorme repulsa.Apesar da revolta provocada por este episódio, ainda assim atribuído a um grupo isolado de adeptos, Sérgio Conceição, de 47 anos, estará hoje no Olival, como habitualmente no cumprimento das suas funções, assumindo a missão de liderar o grupo a uma vitória no Estoril que faça esquecer o desaire frente aos belgas e mantenha os azuis e brancos dentro do rumo pretendido na Liga Bwin.