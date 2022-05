Vice-presidente dos Dragões de Lisboa fala em "febre azul e branca"

A possibilidade do FC Porto se sagrar campeão nacional no Estádio da Luz, no sábado, está a mexer com os adeptos azuis e brancos de Lisboa. Rui Brandão, vice-presidente dos Dragões de Lisboa, casa portista na capital portuguesa, vê alguns... 'sintomas' de festa."Há uma febre azul e branca, que é normal... A delegação está a ser assoberbada por telefonemas de sócios, não sócios. Não tem nada de extraordinário, mas é uma realmente uma azáfama muito grande como se compreende. A partir das 14 horas já estamos abertos, podem petiscar, depois podem jantar. Podem até ser benfiquistas, não tem problema nenhum, somos gente pacífica", referiu o responsável, em declarações ao programa Bola Branca, admitindo que está à espera de um desafio duro de parte a parte: "Vai ser um jogo muito difícil e há a curiosidade para saber o que é mais importante: defender a honra de um clube ou um campeonato? Os jogadores do Benfica vão defender a honra do clube, vão fazer tudo por tudo para ganhar e o FC Porto igualmente, pelo menos empatar, para se sagrar campeão."Desta feita, ao contrário de 2010/11, Rui Brandão crê que, em caso de festa do FC Porto na casa do rival, os festejos irão decorrer normalmente. "Acreditamos que desta vez não apaguem os holofotes nem liguem o sistema de rega. Acredito que o presidente Rui Costa, um extraordinário jogador e que parece ser uma pessoa de bem, com categoria, não deixará isso acontecer. O FC Porto terá com certeza o tapete verde do Estádio da Luz para festejar, caso consiga chegar ao título este sábado", diz o vice portista na capital, relativizando o eventual festejo no recinto de um crónico rival: "Há três resultados possíveis e desses dois interessam. Não tem nada de extraordinário. Seria interessante ser campeão no próximo jogo, mas nada de extraordinário, há ainda depois mais uma jornada. Tem sabor especial? Sim, não seria razoável da minha parte esconder isso, mas..."A fechar, sobre o trabalho que a equipa tem feito ao longo da temporada, que pode terminar com a conquista de uma nova dobradinha, Rui Brandão fez questão de destacar o papel principal desempenhado no FC Porto por Sérgio Conceição desde a sua chegada. "Já tem uma estátua no museu, mas acho que vai acabar por merecer duas ou três estátuas", concluiu.