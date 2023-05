Vídeo completo da confusão: Sérgio Conceição 'dispara' na direção do banco do Casa Pia e é travado pelo 4.º árbitro

O golo de Danny Namaso aos 90'+3 do FC Porto-Casa Pia (2-1) gerou enorme confusão no Dragão. Sérgio Conceição voltou a estar no epicentro e, neste vídeo, é possível ver o foco de tensão com maior detalhe. Após o avançado portista faturar, o treinador azul e branco 'disparou' na direção do banco contrária, sendo travado pelo 4.º árbitro, com quem ainda trocou, exaltado, algumas palavras.Conceição acabaria por voltar para a sua área técnica mas, segundos depois, fez um gesto na direção do banco do Casa Pia , gesto esse conhecido tradicionalmente por 'pagar'.Mais tarde, após o apito final, houve novo foco de tensão junto ao túnel , mas que acabou rapidamente sanado e em que os treinadores chegaram inclusivamente a abraçar-se.