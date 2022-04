«Vieram aqui para nos roubar»: as palavras que valem um jogo de suspensão a Rúben Semedo

Rúben Semedo foi sanciado pelo Conselho de Disciplina com um jogo de suspensão na sequência do cartão vermelho direto visto após o encontro com o Varzim, ao serviço do FC Porto B, na última jornada da Liga Sabseg.A intervenção do central junto da equipa de arbitragem, após o apito final, na qual, de acordo com o relatório do árbitro Iancu Vasilica, acusou o juiz de "roubar" os dragões foi descrita no seu relatório: "Não os cumprimentem! Vieram aqui para nos roubar e vocês ainda os cumprimentam!"