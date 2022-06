Villas-Boas assume-se como candidato à presidência do FC Porto para 2024 em conversa no Instagram

Na sequência da venda de Fábio Vieira e face à iminente saída de Vitinha, André Villas-Boas tem recebido inúmeros pedidos para avançar para a presidência do FC Porto. Numa mensagem privada enviada ao antigo treinador do FC Porto, que posteriormente caiu noutra rede social, Villas-Boas garantiu que será candidato à presidência nas próximas eleições, em 2024."Obrigado Ruben. Assim será. Com o vosso apoio." Foi desta forma que André Villas-Boas, em resposta a uma mensagem privada no Instagram (que pode ver na segunda foto acima) cuja veracidadeconfirmou, assumiu que será candidato à liderança do FC Porto já em 2024.