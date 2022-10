Villas-Boas deseja sorte ao FC Porto contra o "visitante" e recorda o 5-0 de 2010

André Villas-Boas anteviu o FC Porto-Benfica desta sexta-feira, a contar para a 10ª jornada da Liga Bwin, com uma picardia. O antigo treinador dos dragões desejou sorte à formação que orientou em 2010/11 frente... ao "visitante". Sem mencionar o nome do adversário, o Benfica.Ora, a foto escolhida é também sui generis. Na publicação feita nas redes sociais, o treinador português, desempregado desde que deixou os franceses do Marselha, mostra o antigo lateral portista Alvaro Pereira com um sorriso rasgado e a envergar a camisola número 5.Foi precisamente por cinco golos de diferença (5-0) que o FC Porto goleou o Benfica, em 2010/11, e com Villas-Boas ao leme do emblema azul e branco, em jogo a contar para o campeonato, naquele que foi maior triunfo de sempre do clube da Invicta frente ao grande rival, em jogos da Liga. "Boa sorte, FC Porto", escreveu Villas-Boas na conta pessoal de Instagram.