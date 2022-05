Villas-Boas e o campeonato confirmado na Luz: «Foi o título mais importante da minha carreira»

"É uma equipa regular, ainda por cima a jogar bom futebol. Não fosse este contratempo com o Sp. Braga... O FC Porto tem demonstrado superioridade a todos os níveis. Joga sempre com essa motivação específica que o Sérgio [Conceição] é capaz de incutir nas equipas. Acho que tem sido mais regular, mais espetacular até pelo número de golos e recordes que tem batido, tanto a equipa como o Sérgio. Esperemos por este campeonato merecido", começou por vincar à RTP1.



André Villas-Boas vê o FC Porto como um campeão justo a confirmar-se nas próximas duas jornadas. O técnico dos dragões na temporada 2010/11 atestou a "superioridade" da formação de Sérgio Conceição."É uma equipa regular, ainda por cima a jogar bom futebol. Não fosse este contratempo com o Sp. Braga... O FC Porto tem demonstrado superioridade a todos os níveis. Joga sempre com essa motivação específica que o Sérgio [Conceição] é capaz de incutir nas equipas. Acho que tem sido mais regular, mais espetacular até pelo número de golos e recordes que tem batido, tanto a equipa como o Sérgio. Esperemos por este campeonato merecido", começou por vincar à RTP1.Villas-Boas recordou o campeonato confirmado pelo FC Porto na casa do grande rival Benfica, com um 2-1 a 3 de abril de 2011.

"Tínhamos estabelecido o objetivo de alcançar cinco vitórias para sermos campeões na Luz. Conseguimos as quatro vitórias antes para chegar à Luz com essa oportunidade. Foi algo que fomos trabalhando, procurando, quase como um objetivo interno. Acabou por se realizar. Essa caminhada foi especial para nós. Esta proporciona-se agora e esperemos que o FC Porto a consiga atingir. Na época anterior o Benfica tinha tido essa oportunidade e o FC Porto impôs-se para impedir essa festa. São momentos históricos nesta coisa das rivalidades, ficam na memória das pessoas, seja dos mais jovens, dos grandes adeptos e do clube. Tenho a certeza que o FC Porto vai fazer o máximo por essa oportunidade", apontou, lembrando a forma como foi festejado o título na Luz, às escuras e com o sistema de rega ligado.

"Foram decisões tomadas pela Direção do Benfica ou pessoas ligadas ao Benfica, que acabaram por apimentar a festa. Todos os títulos de campeão do FC Porto são especiais, especialmente para adeptos como eu sou. Foi o título mais importante da minha carreira porque eu sou um adepto portista e toda a gente sabe a minha relação com o clube", constatou Villas-Boas.