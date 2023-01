Villas-Boas e os registos de Sérgio Conceição: «Uma vida de vitórias ao serviço do FC Porto»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Andre´ Villas-Boas (@officialandrevillasboas)

Os 300 jogos de Sérgio Conceição como treinador do FC Porto, registados ontem frente ao Arouca, que coincidiram com o recorde de vitórias (foi a 216.ª) da história dos dragões, mereceram uma publicação nas redes sociais por parte de André Villas-Boas.O antigo treinador portista deixou uma mensagem de parabéns ao atual e, para ilustrar a publicação, escolheu uma fotografia do triunfo da época passada no Estádio da Luz, que garantiu matematicamente a conquista do título."Uma vida de vitórias ao serviço do FC Porto. Parabéns Sérgio Conceição", escreveu ainda André Villas-Boas, esta quinta-feira.