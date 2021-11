Villas-Boas espera ver o FC Porto campeão: «O Sérgio Conceição tem-nos dado continuidade»

Em declarações aos jornalistas, à margem da sua participação na Web Summit, André Villas-Boas falou do FC Porto, reforçando os votos para que termine a época como campeão nacional.





"Felizmente o FC Porto está na liderança, ainda é cedo para se pensar em titulo e há que continuar a ser competitivo. Mas não há dúvida de que o Sérgio [Conceição] nos tem dado continuidade em termos de performance, tem sempre os seus atletas no máximo rendimento e espero que consiga a terminar a época com o título de campeão nacional nas mãos", apontou."O FC Porto joga com o Milan, fomos claramente superiores no primeiro jogo, o FC Porto perde alguns jogadores, o Milan ganha alguns, mas será importante a continuidade do sucesso na Champions, onde o Sérgio Conceição tem muito mérito", acrescentou.Já sobre a recorrente temática do sonho de, um dia, vir a ser presidente dos dragões, o antigo treinador dos azuis e brancos foi com calma: "Já fui bem claro sobre o meu amor ao FC Porto, são coisas para levar com calma e decidir bem. Sou adepto do FC Porto, mas do FC Porto do Jorge Nuno Pinto da Costa. Todo este amor que me une ao FC Porto foi-me dado pelo presidente. Esse respeito é muito alto, cada coisa no seu timing."