Villas-Boas partilha imagem de Conceição e atira: «Tantas vitórias no Covil do Dragão»

André Villas-Boas, antigo treinador do FC Porto, reagiu à vitória () dos dragões no clássico disputado esta sexta-feira no Estádio da Luz, diante do rival Benfica, com uma mensagem dirigida à nação portista e a Sérgio Conceição. "Indomáveis por natureza. Tantas vitórias no Covil do Dragão", escreveu o técnico, que já se mostrou disponível a candidatar-se à presidência do clube, nas 'stories' do Instagram, partilhando uma imagem dos jogadores e de Sérgio Conceição.