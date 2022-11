Villas-Boas: «Sérgio Conceição quis exprimir um grito de revolta»

Terminou em beleza a fase de grupos para o FC Porto, mas Sérgio Conceição não deixou de dar uns recados na hora de 'festejar' o 1.º lugar. Primeiro a quem colocou tudo em causa ao fim de dois jogos e, depois, ao próprio grupo de trabalho, que voltou a mostrar a face de alto nível após o relaxamento nos Açores no encontro para o campeonato. "O balanço que faço é que estamos muito felizes de conseguir o apuramento. Houve muitas pessoas, até de dentro [do clube], que meteram a viola no saco e agora nós estamos nos ‘oitavos’ com o 1.º lugar garantido. É fantástico", referiu o treinador em declarações ao Porto Canal, sublinhando que "o mérito é dos jogadores".Esta quarta-feira, à Rádio Renascença, Villas-Boas interpretou o desabafo de Conceição como um momento de 'libertação'. "Depois daquele arranque houve muita especulação, por parte dos media, sobre quantas equipas, estatisticamente, conseguem chegar aos oitavos de final, estando naquela posição. E tendo o FC Porto terminado em primeiro lugar dá essa vontade de expor um sentimento, por parte do Sérgio Conceição. Acho que ele quis exprimir um grito de revolta", afirmou.