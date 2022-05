Villas-Boas: «Todos os títulos conquistados no nosso salão de festas são especiais»

O FC Porto emitiu, este sábado, através do Porto Canal, os bastidores da festa da consagração do título de campeão nacional, que se seguiu ao jogo com o Estoril, no Estádio do Dragão. E foi aí, numa bancada do palco portista, que André Villas-Boas falou do campeonato cuja conquista foi consumada no Estádio da Luz, frente ao Benfica, tal como em 2011, quando treinava os azuis e brancos."Todos os títulos que são conquistados no nosso salão de festas são especiais. E ter oportunidade de reviver todos estes momentos únicos para todos portistas… São histórias que se contam para eternidade, aos netos... E é muito bom, passados 11 anos, voltar a conquistar este título", referiu André Villas-Boas, mostrando-se, já na altura, de olhos postos na dobradinha, elogiando, pelo meio, o trabalho de Sérgio Conceição."Este campeonato acabou por ser um prémio merecido, porque foi um campeonato dominado pelo FC Porto. O FC Porto foi sempre superior, jogou muito bem, se calhar dos melhores anos a jogar futebol das equipas do Sérgio (Conceição) e ter terminado dessa maneira é ótimo. Esperemos que ainda se junte a Taça de Portugal", desejou.