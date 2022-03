Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Vitinha: a subida a pulso do menino dos Pinheirinhos de Ringe até à Seleção Nacional Adílio Pinheiro, primeiro treinador do médio do FC Porto, conta a história de “um rapaz humilde” e de uma família de desportistas





• Foto: Luís Vieira/Movephoto