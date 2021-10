Vitinha agradece a Conceição e deixa uma garantia: «Queremos e vamos ganhar o campeonato»

Vitinha vive o melhor momento ao serviço do FC Porto, surgindo com total naturalidade como principal destaque da edição mais recente da revista 'Dragões'. Numa entrevista onde passou a carreira em revista, deixou elogios a Sérgio Conceição pela oportunidade concedida, analisou a estreia na Liga dos Campeões e garantiu que o ano será de sucesso para os portistas.





"A equipa quer fazer o melhor possível em todas as competições. Somos candidatos, queremos e vamos ganhar o campeonato, dando o melhor nas restantes competições nacionais e indo o mais longe possível na Liga dos Campeões", assegurou o jovem médio, que, frente ao Atlético Madrid, cumpriu o sonho de se estrear na competição mais importante de clubes: "É indescritível. Têm sido sensações muito boas, fica difícil de descrever. A Champions foi o auge, porque crescemos a olhar para a televisão, a ver jogos da Liga dos Campeões, a ouvir o hino. Acho que qualquer jogador sonha em jogar a Champions um dia. É inexplicável. Ainda não pude processar, mas quero mais, mais jogos de Champions, mais exibições, mais vitórias, quero marcar e tudo mais, porque é uma competição incrível."Sobre Sérgio Conceição, só agradecimentos a fazer. "Foi o treinador que me permitiu estrear-me no futebol profissional, na Liga dos Campeões, concretizar muitos dos meus sonhos e vou estar-lhe sempre agradecido", lembrou Vitinha, ciente que as 'duras' do treinador servem unicamente para o melhorar: "São coisas normais que costuma fazer comigo e com outros e que eu agradeço imenso, porque me torna melhor ao longo das semanas com jogo, com treino, torna-me num jogador mais completo e é esse bocadinho que me falta para ser melhor ainda."E o que pede Conceição a Vitinha para ele melhorar? "Quando um líder exige o que ele exige do grupo, só se podem esperar coisas boas da equipa e bons resultados, e ainda bem que é assim. Penso que tenho caraterísticas de muita bola no pé, de querer recriar-me até, e falta a outra parte para me tornar um jogar mais completo. É isso que ele tenta acrescentar ao meu jogo: a parte sem bola, de trabalhar, de defender, todo esse ritmo que me faz um jogador mais completo e melhor e que eu agradeço", explicou.