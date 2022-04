Vitinha assume que está "a viver um sonho" e quer terminar a época "da melhor maneira"

O quartel-general do FC Porto, no Olival, foi o palco, esta terça-feira, da entrega de uma série de troféus referentes ao mês de março, atribuídos pela Liga Portugal. Só Vitinha recebeu dois, o de melhor médio e melhor jogador do período em questão no campeonato."Acho que não há como negar, está a correr muito bem, tanto a nível individual como coletivo. Estou a viver o sonho, sem dúvida, e só quero terminar a temporada da melhor forma", afirmou o jovem talento do FC Porto e, agora também, da Seleção Nacional.Ciente de que ninguém faz nada sozinho, Vitinha entendeu partilhar os seus prémios com o grupo de trabalho portista. "É muito bom poder ganhar novamente estes prémios. Fico agradecido a quem votou, neste caso aos treinadores. Quero agradecer principalmente à equipa, que me ajuda todos os dias para podermos alcançar estes resultados e, consequentemente, estes prémios individuais", afirmou ainda.Recorde-se que também Sérgio Conceição recebeu hoje o troféu de melhor treinador de março na Liga Bwin e Diogo Costa o de melhor guarda-redes.