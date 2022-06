Vitinha despede-se do FC Porto: «Estarei sempre a torcer pelo meu clube do coração»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vi´tor Ferreira (@vitinha)

Vitinha deixou uma carta de despedida emotiva a toda a nação portista. Poucos minutos após o FC Porto ter oficializado a transferência do jovem médio para o Paris Saint-Germain, o jogador recorreu às redes sociais para transmitir uma palavra de agradecimento e, ao mesmo tempo, manifestar o seu portismo."Caros Portistas, os dias são incontáveis. Os momentos inesquecíveis. O FC Porto é assim. Enche-nos de memórias, reescreve o nosso ADN e dá-nos valores para a vida, que transportamos juntamente com esta bandeira azul e branca. A multidão grita como um só, porque é aquilo que somos. Faltam-me as palavras para vos dizer o quanto tenho a agradecer. Pelo carinho, pelos ensinamentos, pelo apoio. Por tudo. Nós, portistas, somos especiais e agradeço a todos, incluindo o nosso Presidente, os treinadores que tanto acrescentaram ao que sou hoje e os companheiros com quem partilhei momentos que ficam para sempre", começou por escrever Vitinha.Consumada a saída para um dos clubes mais ricos do Mundo, o médio manifestou o desejo de continuar na rota do êxito, conforme aconteceu no FC Porto."Como outros anteriormente, chegou a minha vez de iniciar uma nova etapa, para a qual contribuí com o meu trabalho diário. Deixo o FC Porto, mas não deixo de ter o FC Porto comigo. Estarei sempre a torcer pelo meu clube do coração e parto confiante em mais anos de sucessos para as nossas queridas riscas azuis e brancas. Gostava de continuar convosco a meu lado, agora num palco diferente. Mas com uma certeza, onde quer que esteja: Sempre Porto", rematou o jovem médio.