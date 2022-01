Vitinha duplamente premiado pela Liga: «Ser distinguido pelos treinadores só me enche de orgulho»

No mesmo dia em que foi distinguido como melhor jogador jovem do mês de dezembro pelo Sindicato dos Jogadores, Vitinha recebeu dois prémios da Liga Portugal referentes ao mesmo mês. O médio do FC Porto levou para casa os galardões relativos a melhor médio e melhor jogador de dezembro. Duas distinções que deixaram o jogador dos dragões orgulhoso."Num mês vitorioso como o de Dezembro, ser distinguido pelos treinadores só me enche de orgulho. Não o conseguiria sem a ajuda dos meus colegas, equipa técnica e família. Mas nunca paramos. Há que continuar a trabalhar no máximo para ajudar a equipa nos seus objetivos", escreveu Vitinha na sua conta no Twitter.