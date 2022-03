Vitinha e a chamada à Seleção: «Os sonhos existem para acreditar que os conseguimos realizar»

Vitinha foi chamado à Seleção Nacional, em substituição do lesionado Rúben Neves. O médio, que tinha sido inicialmente convocado para os Sub-21, já reagiu nas redes sociais à convocatória."Os sonhos existem para acreditar que os conseguimos realizar. O sucesso faz-se em cada detalhe, de cada treino, de cada jogo e essencialmente de pessoas que nos ajudam ao longo de cada momento», começou por escrever o jovem médio do FC Porto", escreveu.E completou: "Estou consciente da confiança e da enorme responsabilidade que temos pela frente! Todos queremos estar no Qatar. Unidos somos sempre mais fortes".Portugal enfrenta esta quinta-feira (24 de março), no Estádio do Dragão, a Turquia na meia-final do playoff de acesso ao Mundial.