Vitinha e a estreia na Liga dos Campeões: «Cumprido mais um sonho de criança»

O empate (0-0) no Wanda Metropolitano, frente ao Atlético Madrid, deixou o FC Porto com um sorriso amarelo, porque sentiu que podia ter ganho. Independentemente do resultado, o jogo ficará marcado para sempre na carreira de alguns jogadores, sobretudo na do médio Vitinha que se estreou na Liga dos Campeões.





"Cumprido mais um sonho de criança, jogar nesta competição tão prestigiada", começou por assinalar o médio, de 21 anos, para depois concluir com uma garantia que abrange todo o grupo de trabalho: "Vamos por mais".