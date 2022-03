Vitinha e Deco: o 29 de março que dá (ainda) mais razão às comparações

Não são de hoje as comparações entre o que foi Deco e o que começa a ser Vitinha. Primeiro porque há semelhanças na forma de estar em campo e na relação com a bola, depois porque ambos representam o FC Porto e agora porque... se estrearam exatamente no mesmo dia pela Seleção Nacional.O 29 de março que os une está, contudo, separado por 19 anos, e certamente que Vitinha não se lembra do dia em que Deco vestiu pela primeira vez as cores de Portugal - tinha apenas três anos. Foi, curiosamente, também no Estádio do FC Porto, clube que ambos reprentavam aquando da estreia, só que o agora ex-internacional português jogou nas Antas, enquanto o jovem médio o fez no Dragão.No caso de Deco, o primeiro encontro pela turma das quinas foi num particular contra o Brasil e acabou colorido por um golo seu, de livre direto. De destacar ainda que o ex-médio começou o jogo no banco, tendo entrado aos 62 minutos para o lugar de... Sérgio Conceição. Nada mais, nada menos do que o treinador que lançou Vitinha no FC Porto e que esta época o potenciou ao nível de Seleção.Refira-se que Vitinha é o 9.º jogador que se estreia pela seleção do seu país com Sérgio Conceição como treinador, depois de Diogo Costa, Otávio e Sérgio Oliveira (Portugal), Alex Telles, Éder Militão e Felipe (Brasil), Zaidu (Nigéria) e Loum (Senegal).