Vitinha: «É mais uma vitória, mas queremos muito mais»

Mais uma vitória do FC Porto para o campeonato, mais uma grande exibição de Vitinha, eleito MVP do encontro em Vizela (0-4) para a Sport TV. Tudo normal até aqui, assim como foram as palavras do jovem médio no final da partida, vincando a justiça do triunfo e fazendo já a mira ao que está à frente, no caso o Benfica.

"Foi uma boa exibição, capaz, num campo muito difícil. O Vizela é uma equipa muito aguerrida e só tinha perdido em casa com o Benfica, no último minuto. Foi uma vitória justíssima, com uma diferença de golos demonstrativa da nossa superioridade. É mais uma vitória, mas queremos muito mais", analisou Vitinha, completando: "Sabíamos que o Vizela entrava muito bem nos jogos e quisemos entrar ainda melhor do que eles. Foi o que fizemos, marcámos dois golos e tivemos mais oportunidades. Acabou 4-0 mas até podiam ter sido mais golos."

A Liga Bwin vai ficar agora em ‘stand by’ porque o desafio que se segue é para a Taça de Portugal. Um objetivo que só vai entrar na cabeça dos jogadores a partir de hoje. "Vamos aproveitar a boa vitória que tivemos e amanhã [hoje] começamos a preparar. Favoritos contra o Benfica? Vamos entrar para ganhar, sempre", atirou o camisola 20, cada vez mais ídolo para os adeptos portistas: "É bom, mas prefiro concentrar-me no trabalho diário para chegar aqui e fazer uma boa exibição e ajudar."