Vitinha e o golo apontado ao Arouca: «A bola fez um efeito incrível»

Vitinha foi quem desbloqueou a resistência defensiva do Arouca e abriu caminho à 16.ª vitória consecutiva do FC Porto no campeonato.O médio-centro dos dragões esteve em evidência no Municipal de Arouca, recebeu o prémio de Homem do Jogo, e assumiu que no momento do golo o bola acabou por fazer "um efeito incrível" que enganou por completo o guarda-redes adversário."[Mais um prémio de Homem do Jogo] É bom sinal. É sinal que as coisas estão a correr bem, mas o mais importante é que ganhámos nesses jogos e hoje também. Foi ótimo. Eu remato para tentar fazer golo, como é óbvio, e a bola fez um efeito incrível. [Médio com golo] Tento fazer disso uma das minhas principais características. Ser um médio com golo", começou por dizer o médio do FC Porto, em declarações à Sport TV."O Arouca é uma equipa difícil, num campo difícil, foi difícil desbloquear o jogo, que na primeira parte foi muito mastigado e bem defendido pelo Arouca. Acabei por fazer o golo que nos deu ânimo e desbloqueou o jogo e acabámos por conseguir a vitória.""Sim, sempre", terminou.