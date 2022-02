Vitinha e os prémios de melhor do mês: «É obviamente um trabalho de toda a equipa e meu também»

Vitinha recebeu esta segunda-feira os galardões de 'Melhor Jogador do Mês da Liga Portugal bwin' e 'Médio do Mês da Liga Portugal bwin' referentes ao mês de janeiro. O jovem do FC Porto atribuiu o mérito ao coletivo dos azuis e brancos."É obviamente um trabalho de toda a equipa e meu também, até porque já se sabe que as individualidades só surgem quando o coletivo é forte. É o que tem acontecido: o nosso coletivo é muito forte e, felizmente, tenho conseguido ganhar estas distinções. É sempre bom!", vincou aos meios de comunicação da Liga Portugal.