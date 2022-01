Vitinha eleito o jogador do mês de dezembro da Liga Bwin

Vitinha foi eleito o melhor jogador da Liga Bwin no mês de dezembro pelos treinadores principais da competição. O médio do FC Porto totalizou 27,78% dos votos, tendo superado o companheiro de equipa Luís Diaz, que contou com 24,31%, e Paulinho, do Sporting, que somou 10,42% dos votos.O portista, de 21 anos, - que já tinha sido escolhido como o melhor médio do mês em questão - foi sempre titular nos encontros realizados pelos dragões no referido período, tendo ainda apontado um golo diante do Portimonense, na 13.ª jornada da competição, e uma assistência frente ao Benfica, no clássico da 16.ª ronda.