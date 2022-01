Vitinha eleito o melhor jovem de dezembro na Liga Bwin

O médio Vitinha, do FC Porto, foi eleito pelo Sindicato dos Jogadores o melhor jovem do mês de dezembro na Liga Bwin, depois de também ter sido escolhido como melhor médio de dezembro pela Liga Portugal.





Nos quatro jogos que os dragões realizaram para o campeonato nesse período, o jogador de 21 anos foi sempre titular e destacou-se com um golo na vitória (3-0) em Portimão e uma assistência no triunfo (3-1) sobre o Benfica.O internacional sub-21 FC Porto somou 17,54% dos votos, seguido por outro Vitinha, o do Sp. Braga, que contou com 14,36% das preferências. Chiquinho, extremo que foi transferido do Estoril para o Wolverhampton, teve 9,68% dos votos e fechou o pódio.