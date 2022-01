Vitinha eleito o melhor médio de dezembro

Vitinha foi escolhido como o melhor médio da Liga Bwin no passado mês de dezembro, pelos treinadores participantes na competição. O portista conseguiu 37,5 por cento dos votos, superiorizando-se a Matheus Nunes (23,61), do Sporting, e ao seu companheiro de equipa, Otávio (6,94%).Em dezembro, Vitinha estreou-se a marcar pela equipa principal do FC Porto frente ao Portimonense, foi dos melhores em campo diante do Sp. Braga e contra o Vizela, terminando o mês com uma assistência no clássico com o Benfica, por 3-1.