Vitinha eleito o melhor médio de março na Liga Bwin

Com 29,63 por cento dos votos dos treinadores principais da competição, Vitinha foi eleito o melhor médio de março na Liga Bwin.O médio do FC Porto superou a concorrência de Otávio, também ele do FC Porto, que recebeu 13,33 por cento dos votos, surgindo Pedrinho, do Gil Vicente, a fechar o pódio, com 9,63% das preferências.No período em análise, Vitinha participou nos jogos frente a P. Ferreira, Tondela e Boavista, que terminaram, todos eles, com vitória do FC Porto.