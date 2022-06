Vitinha entre os 11 melhores da Liga Bwin

Jogou, deu a jogar e ainda marcou!

Aos 22 anos e de regresso a , @vitinha não poderia ter terminado da melhor maneira: com um no



A tua escolha seria igual à dos capitães e treinadores?

Vitinha faz parte do onze da época 2021/22 da Liga Bwin, numa votação efetuada pelos treinadores e capitães das equipas que participaram na competição. É o quarto elemento do campeão nacional a integrar a equipa ideal, depois de Diogo Costa, Pepe e Mbemba. Pedro Porro e Matheus Reis, do Sporting, são os outros distinguidos já conhecidos.Vitinha foi peça-chave na conquista do 30.º título de campeão por parte dos dragões, tendo alinhado em 30 dos 34 jogos da prova, com um total de 2262 minutos. Registou ainda três assistências e dois golos ao longo da competição.