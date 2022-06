Vitinha está fechado e vale encaixe de 41,525 milhões de euros

Vitinha já é jogador do PSG e a transferência, apurou, foi concretizada por um valor global de 41,525 milhões de euros. O FC Porto comunicará a operação à CMVM ainda esta quinta-feira.A verba final, superior aos 40 milhões de euros da cláusula de rescisão, diz respeito ao valor de juros que o PSG aceitou pagar para viabilizar a operação financeira de entrada do valor exigido pelos dragões nos seus cofres no imediato.Confirmando o que o nosso jornal já havia adiantado, o único desconto nesta receita do FC Porto será a taxa de comissão de 10% que Jorge Mendes habitualmente cobra, e que lhe assegura uma verba de 4 milhões de euros. Ficam dissipados em definitivo, assim, os rumores que davam conta de que a SAD apenas receberia 32 milhões de euros, fruto de acordos realizados na altura da renovação de Vitinha, ocorrida em 2019.Com esta operação de mercado, concretizada no dia do fecho das contas relativas a 2021/22, os azuis e brancos asseguram um exercício positivo, segundo as estimativas preliminares, na ordem dos 20 milhões de euros.O jogador, de 22 anos, está desde manhã na capital francesa e assinou um contrato válido até 2027.