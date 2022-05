Vitinha: «Esta vitória foi a cereja no topo do bolo»

Vitinha assumiu que não pensou que o jogo frente ao Tondela já estava resolvido quando marcou o 2-0 a favor do FC Porto. "Quando marquei, senti que ainda não estava resolvido, mas que foi um golo importante para a equipa e adeptos. Nos festejos, partilhei a felicidade com todos", começou por dizer o médio-centro portista, em declarações na 'flash' da Sport TV."Trabalhámos para que isto aconteça, às vezes demora, outras vezes é de um dia para o outro. Aconteceu e agora quero mais, quero mais...""Disse o que devíamos fazer melhor e corrigir o que estava errado. Esta vitória foi a cereja no topo do bolo.""Agora é festejar, ainda não vou pensar na próxima época, vou desligar um bocadinho nestes dias, porque tenho a seleção nos próximos dias."