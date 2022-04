Vitinha: «Estamos com muita vontade de conseguir os títulos para os quais trabalhamos»

Vitinha enalteceu o "coração e cabeça" que os jogadores do FC Porto conseguiram ter esta quinta-feira no clássico com o Sporting. "Foi preciso muito coração e cabeça. Apesar da juventude, apresentamos grande maturidade. Soubemos gerir os momentos do jogo. Soubemos estar com e sem bola. Jogo muito bom e capaz da nossa equipa, e o resultado está à vista", começou por dizer o jovem internacional português, em declarações no 'Porto Canal' após o final do encontro."Estudámos bem o Sporting, já os defrontámos várias vezes, mas aprofundámos ainda mais esse conhecimento. É verdade que eles é que precisavam de marcar, mas nós olhámos para o jogo como se estivesse 0-0. Entrámos para ganhar e foi o que fizemos. Vitória justa", prosseguiu, sublinhando de seguida a "vontade" que o grupo tem de conquistar títulos. "É preciso dar a machadada final e concretizar. Estamos ansiosos e com muita vontade de conseguir os títulos para os quais trabalhamos, com muito sacrifício, durante a época.""É difícil quando sentimos alguma injustiça e sentimos isso até à hora de jogo, porque sentimos que nos tiraram a possibilidade de jogar com o nosso capitão. Felizmente, podemos tê-lo em campo e ainda conseguiu fazer uma assistência."