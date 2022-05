Vitinha: «Este grupo merece estes dois títulos»

Vitinha destacou o "significado muito especial" que tem a conquista da dobradinha, ainda mais para um "portista que sonhou estar na equipa principal e felizmente conseguiu esse feito".O médio do FC Porto esteve esta segunda-feira na cerimónia de entrega dos troféus, no museu do clube, pela conquista da Liga e da Taça de Portugal, e concluiu: "Este grupo de trabalho merece os dois títulos, foram muitos sacrifícios. Felizmente conseguimos a dobradinha. Claro que ja se pensa no futuro. Hoje e amanhã é para festejar e, depois, começaremos a pensar nisso".