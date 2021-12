Vitinha estreia-se a marcar pelo FC Porto: «Não há palavras para descrever»

O FC Porto venceu por 3-0 na visita ao Portimonense e somou preciosos três pontos na corrida pelo primeiro lugar da Liga Bwin. Em declarações após a partida, Vitinha, que se estreou a marcar pela equipa principal do Dragão aos 21 anos, não escondeu a emoção e abordou o jogo desta sexta-feira."É um sentimento muito especial. Esperei muito tempo [pelo golo] e não há palavras para descrever aquilo que sinto", frisou Vitor Ferreira, que relembrou a evolução e o passado no Wolverhampton. "Cresci muito nestes dois anos, apesar de ter estado fora durante um ano. Tenho uma competição muito boa na minha posição por um lugar no onze e isso faz-me melhorar juntamente com os meus colegas", garantiu, à Sport TV."São três pontos muito importantes, mas provamos que o merecemos por completo. Penso que fizemos um jogo muito completo e tenho a certeza que o mister está satisfeito. Há sempre coisas menos boas, mas as boas prevaleceram no jogo de hoje [sexta-feira]", rematou Vitinha.