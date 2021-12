Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Vitinha já é o dono do jogo Futebol do médio entrou numa nova dimensão correspondendo ao desafio de Conceição. Mas há margem para continuar evolução, com e sem bola





• Foto: José Gageiro/Movephoto