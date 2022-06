Vitinha na linha de Verratti

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vitinha foi caracterizado pelo L’Equipe como "herdeiro de Verratti". Para além de estar no mercado por um valor atrativo, fruto da cláusula de rescisão de 40 milhões de euros fixada em 2019, o português Luís Campos, diretor desportivo do Paris Saint-Germain, viu na sua contratação a possibilidade de começar, desde já, a preparar a sucessão do médio italiano.

O português tem 22 anos, margem de progressão e, caso se afirme rapidamente, pode criar condições para o PSG rendibilizar uma saída de Verratti, que leva 10 épocas em Paris mas já chegou aos 29 anos. Tendo contrato até 2024, o próximo verão será a altura ideal para uma negociação, até porque o Transfermark ainda o cota nos 50 milhões. Certo é que o negócio da venda de Vitinha ainda não foi oficializado pelo FC Porto.