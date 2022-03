Vitinha na lista de alvos do Bayern Munique

Vitinha está a fazer uma boa temporada ao serviço do FC Porto, ao ponto de estar a ser colocado na órbita de clubes europeus, sendo o Bayern Munique o mais recente.De acordo como um podcast do jornal 'Bild', o criativo do FC Porto está numa lista de alvos do poderoso clube alemão, onde também consta Porro, do Sporting, tal comoem devido tempo.