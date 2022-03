Vitinha: «O cansaço existe, mas não o vamos usar como desculpa»

"Temos muitos argumentos para superar o Lyon e ganhar". Vitinha analisou as incidências da derrota caseira do FC Porto ante o Lyon (0-1), garantindo que o resultado poderia ter sido outro."Foi um jogo com oportunidades para os dois lados. Nós concentramo-nos em nós próprios. Criamos o máximo de oportunidades possível e penso que tivemos oportunidades para sair com outro resultado. Fizemos por isso. Não foi o nosso dia, mas deixamos tudo em campo e podemos resolver na 2ª mão.Temos muitos argumentos para superar o Lyon e ganhar", vincou à SIC Notícias", disse, rejeitando falar de cansaço."O cansaço existe, mas não o vamos usar como desculpa, porque é o custo de estar em todas as competições e trabalhar para ganhar todos os jogos. É difícil, mas temos de usar o tempo que temos para recuperar da melhor maneira", vincou.