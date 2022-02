Vitinha pede um Estádio do Dragão cheio para o clássico com o Sporting

Vitinha desbloqueou o jogo do FC Porto em Arouca com uma bomba do meio da rua que só parou no fundo das redes. E, logo a seguir, trabalhou com Fábio Vieira o golo da tranquilidade, obtido por Chancel Mbemba.No final da partida, o médio portista foi às redes sociais deixar claro que já tem a mira apontada ao clássico de sexta-feira, frente ao Sporting, da 22.ª jornada da Liga Bwin. "Agora vamos encher o Dragão para o clássico", solicitou o jovem formado nas escolas do Olival, que celebra o 22.º aniversário no próximo domingo.Antes disso, referindo-se ao triunfo sobre o Arouca, Vitinha mostrou que coloca o coletivo à frente do individual. "Três pontos num campo muito difícil. Um enorme orgulho nesta equipa e em vocês [adeptos]! É bom marcar, mas ótimo mesmo é ganhar", escreveu o internacional sub-21 português.