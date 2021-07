Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Vitinha pode ser 'reforço' do FC Porto Wolves não exerce cláusula de 20 milhões cujo prazo termina amanhã. SAD precisa do dinheiro mas Conceição quer apostar no jovem médio





• Foto: Reuters