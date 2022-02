Vitinha quer casa cheia para o Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vitinha foi uma das figuras maiores do FC Porto no encontro de Arouca, com um golaço que abriu a contagem, mas, nas horas seguintes ao jogo, o seu pensamento já estava na receção ao Sporting. "Agora vamos encher o Dragão para o clássico", escreveu, numa publicação nas suas redes sociais.