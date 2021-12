Vitinha quer dar a volta por cima: «Neste clube a história faz-se do que temos para conquistar»

O afastamento dos oitavos-de-final da Champions provocou mossa no grupo de trabalho do FC Porto. Sérgio Conceição não o escondeu logo no final do jogo, e passadas quase 24 horas Vitinha também exteriorizou a sua tristeza pela derrota frente ao Atlético Madrid. O médio ficou desiludido, mas lembrou que o mais importante agora é olhar em frente para ir em busca de outros objetivos."Tristes com o resultado de ontem. Trabalhámos e acreditámos nos 'oitavos' da Champions, mas infelizmente não conseguimos lá estar novamente. Aprendi neste clube que a história faz-se do que temos para conquistar a partir do dia seguinte a qualquer jogo ou a qualquer obstáculo", escreveu Vitinha nas suas redes sociais, aproveitando para deixar uma mensagem aos adeptos, que estiveram sempre ao lado da equipa : "Obrigado aos adeptos por estarem sempre ao nosso lado. Contem connosco."