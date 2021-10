Vitinha: «Tivemos mais que oportunidades para construir um resultado melhor»

Vitinha considera que a vitória do FC Porto sobre o Milan, por 1-0, peca por escassa dadas as ocasiões de golo que os dragões dispuseram ao longo do encontro.





"Entramos tranquilos e bem no jogo. Fizemos por merecer a vitória e tivemos mais que oportunidades para construir um resultado melhor. O importante é termos ganho o jogo", começou por dizer ao Porto Canal, antes de ser interrompido por Taremi."Ele podia ter marcado, mas assistiu e foi o homem do jogo", disse sobre o avançado iraniano."Faltou a bola bater no poste e entrar, em vez de bater para fora. Temos excelentes finalizadores e não nos vamos focar nisso. O importante é criar oportunidades e isso nós fizemos. Os golos vão chegar, hoje um golo foi suficiente e estamos satisfeitos.""Ganhar. Não vamos fazer muitas contas. Se vencermos os jogos todos estaremos apurados. Quando surgir o próximo pensaremos nesse e em vencer.""Foi-me pedido para dar seguimento ao que estava a ser feito. Segurar um pouco a bola, ter bola, dar calma à equipa e tentei dar o melhor. Correu muito bem.""Jogar a Champions é muito bom. Todo o menino sonha e eu não fui excepção. Sonhei e agora estou aqui. Mas quero mais e trabalho todos os dias para isso", finalizou.