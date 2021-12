Vitinha: «Vitória justíssima, com muitas coisas boas»

Titular na vitória do FC Porto diante do Sp. Braga , Vitinha assumiu que foi importante para os dragões conseguir o triunfo no encontro seguinte ao adeus à Liga dos Campeões. Na análise à partida, o médio portista considerou ainda que a vitória foi "justíssima" e falou numa equipa que apresentou aquilo que trabalhou durante a semana."É sempre bom conseguir uma vitória tão importante contra um adversário deste valor. Foi uma vitória justíssima, com muitas coisas boas que trabalhamos durante a semana e conseguimos pôr em prática hoje. Além da qualidade e talento que cada um de nós tem, provámos que também é preciso outras coisas e foi o que demos hoje em campo. É sempre importante ganhar, independentemente de qual o jogo de que viermos. Sabemos que foi dura a eliminação, tivemos que colocar isso para trás, levantar a cabeça, treinar em cima disso e prepararmos bem para o Braga. Conseguimos e ganhámos com todo o mérito", comentou o médio, ao Porto Canal.Distinguido nesta partida com o prémio Mérito e Valores FC Porto, Vitinha assumiu ser algo especial. "É um orgulho. Ainda não tinha recebido este prémio, mas se recebi é bom sinal. Sinal que estou bem dentro de campo. Aliar isto à vitória é o mais importante."