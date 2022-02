Vitinho colocado no radar do FC Porto

O avançado Vitinho, que pertence aos quadros do São Paulo, foi colocado no radar do FC Porto, de acordo com uma publicação do jornalista brasileiro Jorge Nicola. O dianteiro, de 20 anos, está em final de contrato com o clube paulista e, de acordo com o mesmo artigo, não está interessado em renovar pelo facto de estar em negociações com os dragões.

Vitinho foi considerado a principal figura do São Paulo na última Copinha, competição destinada a juniores e corre o risco de ser colocado à parte quando voltar de férias.